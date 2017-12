Piemonte, notte da incubo: 'Diteci dove sono i soldi o vi ammazziamo'

Madre e figlio aggrediti per un tentativo di rapina. E' successo, la sera del 23 dicembre, a Bollengo in provincia di Torino.A quanto si apprende, in queste ore, gli investigatori stanno concentrando le indagini su alcuni personaggi già noti alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato picchiato e ferito con un cacciavite ad un braccio: i medici dell'ospedale di Ivrea hanno poi firmato una prognosi di 10 giorni. I malviventi erano in cerca di soldi e hanno ripetutamente minacciato anche la madre di 78 anni: "Diteci dove li tenete altrimenti vi ammazziamo".L'arrivo di un nipote ha poi messo fine all'incubo, facendo scappare i rapinatori.