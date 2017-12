Influenza: il picco arriverà nelle prossime settimane

Sono 36.000 i casi di persone, fino ad oggi, colpite dall’influenza stagionale in Piemonte. L’incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. La fascia d'età più colpita è sempre quella infantile con 27 casi su 1000, mentre per gli adulti l'incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra 65enni di 3 casi.L'andamento della curva epidemica, commentano dalla Regione, è sostanzialmente simile a quello della stagione scorsa. L'intensità è media e l'incidenza è in crescita. I dati si riferiscono alla settimana dal 18 al 24 dicembre e sono resi noti dal SeReMi, il servizio regionale di riferimento epidemiologico per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive. Sono stati isolati virus di tipo A(H1N1) pdm09 e di tipo B. Non si segnalano situazioni di particolare criticità. Il picco dell’influenza è previsto nelle prossime settimane. E’ ancora possibile vaccinarsi: le informazioni dettagliate ed aggiornate che si trovano sul sito www.regione.piemonte.it/sanita possono essere richieste direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai servizi vaccinali delle Asl.La vaccinazione è consigliata: è gratuita per i soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e per le persone- tra i 6 mesi e 64 anni di età- che soffrono di malattie croniche ed, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.