Un camion ha preso fuoco lungo l'autostrada A4 in direzione di Milano. E' successo domenica, 7 gennaio, alle 16.30 all'altezza di Greggio. L’autista, dopo esser riuscito a guidare il mezzo fino a una piazzola di emergenza, si è poi messo in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Il traffico non ha subito rallentamenti.