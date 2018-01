Piemonte: aumentano i visitatori nei musei

Ottime notizie per i musei in Piemonte. Il 2017 ha registrato un incremento di 155mila turisti rispetto al 2016. Si è passati così da 2 milioni e 464mila a 2 milioni e 611mila. Si tratta di un segnale di ripresa per il settore a livello regionale, poiché le ultime analisi avevano mostrato una leggera flessione.Questa impennata ha consentito al Piemonte di aggiudicarsi un grande piazzamento a livello regionale. È stato infatti preceduto, come consuetudine, solo da Lazio, Campania e Toscana. Grandi risultati anche per la Liguria (+25,9%), e per le strutture di Puglia e Friuli Venezia Giulia che hanno registrato un incremento rispettivamente del 19,5% e 15,4%.