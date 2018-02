Vercelli: auto si ribalta in via Benadir

Incidente, domenica mattina poco dopo le 10, a Vercelli.Due automobili, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore dagli agenti della polizia municipale, si sono scontratre in via Benadir all'incrocio con via Bengasi. Una delle due vetture, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltata. Una donna è rimasta incastrata fra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco del comando provinciale e poi trasportata all'ospedale Sant'Andrea dagli uomini del 118.Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre automobili che erano parcheggiate ai lati di via Benadir.