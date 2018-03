Valsesia: muore mentre va a pesca

Esce per andare a pescare, ma scivola e precipita da una parete rocciosa. È morto così, nelle scorse ore, un uomo di 75 anni, residente a Vimercate, aveva una seconda casa a Scopa in Valsesia. La moglie, non avendo più notizie da diverse ore, aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine. Il pensionato, a quanto si apprende, era uscito per andare a pesca ma, cercando di raggiungere una zona da lui frequentata, è scivolato da una parete finendo sulle pietre sottostanti e provocandosi ferite letali.Sono intervenuti i carabinieri, gli uomini del soccorso alpino, i militari della Guardia di fFinanza con unità cinofile e i vigili del fuoco di Varallo e volontari di Alagna insime a una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale).