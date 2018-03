Piemonte: ancora un blitz antiterrorismo

A pochi giorni dall' arresto nel torinese di un marocchino di 23 anni, accusato di "partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico", si registra un altro caso in Piemonte di blitz antiterrorismo. Un cittadino marocchino 19enne residente in Italia è stato infatti fermato nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri del Ros e da quelli del comando provinciale di Cuneo, per istigazione al terrorismo internazionale. Lo riporta Ansa.Il ragazzo è stato fermato a Fossano, nel cuneese, dopo che sui suoi profili social sono stati rintracciati messaggi di propaganda jihadista inneggiante al martirio, oltre a collegamenti a siti contenenti materiale legato alla radicalizzazione.