Trino, investe donna: positivo all'alcoltest

Svolta nelle indagini sull'incidente stradale che si è verificato, a Trino, lunedì 2 aprile. Il conducente della Seat Ibiza, un uomo di 25 anni residente in paese, che ha investito una donna, è risultato positivo all'alcoltest. A quanto si apprende, il tasso sarebbe decisamente superiore a quanto consentito dalla legge (0,5). La pensionata è ancora in coma farmacologico all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Il marito, che in quei drammatici istanti stava passeggiando insieme a lei, non ha riportato gravi conseguenze. Il 25enne, come prevede la legge, rischia ora il ritiro della patente e un'accusa per lesioni personali stradali.