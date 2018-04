Giovane chef muore nel sonno: aveva 29 anni

Paolo Macrì, chef di un noto ristorante di Ivrea, è morto nel sonno all'età di 29 anni. Il cuoco, molto conosciuto nella zona del torinese, si trovava nella sua abitazione di Chiaverano in compagnia della compagna, che ha allertato i soccorsi quando si è accorta che il respiro del giovane era affannoso. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso, ma per la vittima non c'è stato più nulla da fare.La Procura di Ivrea ha disposto l'autopsia sul cadavere, per fare chiarezza sulle cause della tragedia. Macrì, appassionato di ciclismo, non avrebbe infatti dato segni di malessere nei giorni precedenti.Come riporta Torino Today , la famiglia era già stata segnata da un drammatico incidente poche settimane fa, quando il padre del ragazzo era morto sul lavoro colpito da una sbarra.