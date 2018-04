La sentenza: 'Via i tutor dalle autostradre d'Italia'

Togliere i tutor della velocità dalle autostrade perché il brevetto è stato violato.E' la decisione della Corte d’Appello di Roma. I giudici hanno sentenziato che Autostrade per l’Italia avrebbe copiato il prodotto di una piccola società toscana che, tempo fa, aveva presentato ricorso. La causa era stata avviata nel 2006. La protagonista della vicenda è Craft: un'azienda di Greve in Chianti in provincia di Firenze. È titolare del brevetto che, appunto, per i giudici romani è stato contraffatto da Autostrade per l’Italia. La Corte d’Appello, come precisa Wired , ha anche deliberato che la stessa Autostrade, in futuro, non potrà fabbricare, commercializzare nè utilizzare il sistema.Non solo.La società dovrà distruggere i Tutor e, per ogni giorno di ritardo, dovrà pagare 500 euro in favore di Craft.