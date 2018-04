E' stato trovato morto nelle acque della Doria Riaparia. Si tratta del pescatore di 52 anni, residente a Susa in provincia di Torino, scomparso lunedì 16 aprile. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore. Come riporta Torino Today , a dare l'allarme è stato un compagno di pesca che, voltandosi, non lo ha più visto. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118.