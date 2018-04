Era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da ricostruire, è finito sotto il Dacia Duster guidato da una donna di Robbio. E' morto così, sabato poco prima delle 19, un uomo di 71 anni residente a San Germano. La tragedia si è consumata lungo la strada che da Cavaglià porta a Santhià. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Biella.