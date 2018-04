E' stato trovato morto nella sua abitazione, domenica 22 aprile, un noto barista di Vercelli. L'uomo, 55 anni, originario di Maiori (comune in provincia di Salerno), gestiva il 'Rouge et Noir' insieme alla moglie in corso Marcello Prestinari. La notizia ha destato sgomento fra i suoi moltissimi clienti che lo hanno voluto ricordare con alcuni toccanti post su Facebook.