'Guardate come hanno ridotto Vercelli, vergogna!'

C'è persino un divano a due posti fra i rifiuti abbandonati, senza rispetto, in via Attone Vescovo a Vercelli. 'Dov'è finita la civiltà?' si chiede la lettrice che, domenica mattina, ha segnalato la vergognosa situazione al rione Cervetto. 'Questo - aggiunge - è quello che si presenta (quasi) tutti i giorni vicino a casa mia'. Purtroppo non è la prima volta che, al servizio WhatsApp de La Sesia 3470458060), vengono segnalate situazioni simili. Il problema degli incivili, agevolati anche dai pochi controlli, sembra sempre più lontano da una reale soluzione.