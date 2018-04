Vercelli: derubarono anziano, condannati i badanti

Cinque condanne e due assoluzioni: si è chiuso con questa sentenza il processo ai due badanti, e alle altre cinque persone (parenti, conoscenti e un medico, quest’ultimo accusato da ultimo di favoreggiamento per aver informato la badante della pendenza delle indagini) finite nell’inchiesta dei carabinieri culminata nel novembre del 2016 con l’operazione Man Bassa. Un’ottava persona era già uscita di scena con un patteggiamento; per gli altri, ad eccezione del medico, l’accusa, a vario titolo, era quella di circonvenzione di incapace e falso per aver fatto sparire dai conti di un anziano pensionato vercellese più di 100mila euro.Queste le condanne: 3 anni e sei mesi per la badante e il suo convivente; condannate anche la sorella e la figlia della donna (la prima a 2 anni, la seconda a 1 anno e 4 mesi; un anno al medico vercellese. Assolti il cognato della badante (marito della sorella) “per non aver commesso il fatto” e, con la formula “perché il fatto non costituisce reato” assolto anche l’intermediario avellinese che per l’accusa aveva avviato le pratiche per individuare diritti pensionistici dell’anziano in Svizzera e farli rientrare in Italia.