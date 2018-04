Piemonte: 'Cura il tumore con le tisane', muore donna

'Cura il melanoma con tisane e altri rimedi omeopatici perché deve venir fuori da solo'. Sarebbero stati questi i consigli che un'omeopata avrebbe dato a una donna piemontese di 53 anni, poi deceduta. Come riferisce il Resto del Carlino, ora, per la professionista è scattata un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Torino che ne ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici. Per il decesso della paziente, ricorda poi l'Ansa, un medico di Torino è stato già condannato a due anni e sei mesi. "È una situazione molto delicata, ma stiamo assumendo tutti i provvedimenti necessari nei confronti dell'omeopata. Questa però è la fase iniziale dell'indagine - fa sapere il presidente dell'ordine dei medici Mauro Zennaro - abbiamo fatto quello che doveva essere fatto".