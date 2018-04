Piemonte: bimbo muore durante il parto

Tragedia all'ospedale di Rivoli: un bimbo è morto nella sala parto.Come riferisce La Repubblica , quando è nato, il suo cuore aveva già smesso di battere. I medici hanno richiesto l'autopsia per capire le cause del decesso. La madre, una donna di 25 anni di origini marocchine, era entrata in ospedale il 27 aprile e non avrebbe mai avuto problemi evidenti. La Repubblica ricostruisce: "Il travaglio è durato 12 ore e la donna non ha rivelato nessuna criticità particolare. Ad un certo punto però la mamma, a tarda sera, intorno alle 22, avrebbe chiesto che le fosse praticato un cesareo ma i medici hanno preferito procedere con il parto naturale".