Gli studenti stranieri promuovono le università del Piemonte

Aumentano le iscrizioni di stranieri nelle università del Piemonte.A confermarlo è una ricerca dell'Istituto piemontese di ricerche economiche e sociali. Nonostante una lieve diminuzione rispetto al biennio 2015/2016, gli studenti provenienti dall'estero continuano a prediligere gli atenei del 'bel Paese'. In cima alla lista dei preferiti il Politecnico con 4111 iscritti oltre confine e l'Università del Piemonte Orientale, la cui percentuale è cresciuta vorticosamente negli ultimi anni, passando da un 1,3% ad un 6%.Come spiegato dalle indagini Ires, anche la facoltà di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con 99 iscritti provenienti da paesi stranieri, è una delle scelte più apprezzate. Dai dati statistici è risultato che, frequentare una facoltà in Piemonte è la decisione più in voga tra i nuovi immatricolati. Tra i cittadini delle comunità straniere trasferiti in Italia durante gli anni universitari, è emerso che, se rumeni e albanesi preferiscono le università torinesi e Upo, cinesi e uzbeki prediligono il Politecnico, uno degli atenei più riconosciuti a livello mondiale.