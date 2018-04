Vercelli: pugni e minacce di morte ai poliziotti

Prima vengono fermati per l'etilometro. Poi minacciano di morte e picchiano i poliziotti. Infine vengono arrestati. È il riassunto del sabato tutt'altro che tranquillo di due fratelli italiani (già noti alle forze dell'ordine).Sono le 4 della notte fra il 28 e il 29 aprile. Su segnalazione della sala operativa, una pattuglia della squadra volante arriva in viale Torricelli per aiutare la polizia stradale di Varallo che ha appena fermato un'automobile. A bordo ci sono tre persone che, a seguito dell'alcol test, perdono la calma. Appena arrivati, gli agenti vengono aggrediti: prima verbalmente e poi fisicamente da due dei tre occupanti della macchina. Dopo numerose minacce, si passa subito 'alle mani': un poliziotto viene colpito con un violento pugno all’altezza del sopracciglio che lo fa sanguinare. Nel tentativo di fermare i criminali, il secondo agente viene invece colpito al collo. Non solo. L’operatore della polizia stradale viene 'centrato' al labbro.I due soggetti, sempre in preda alla rabbia e all'alcol, intanto, continuano a minacciare di morte gli agenti. Dopo circa un’ora, vengono immobilizzati. Si tratta di due fratelli italiani già noti alle forze dell'ordine. Entrambi vengono arrestati. Sono accusati di lesioni, oltraggio, minacce aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Oggi, lunedì 30 aprile, si è tenuto il giudizio direttissimo durante il quale il giudice, pur convalidando l’arresto, ha disposto l’immediata liberazione dei due soggetti.