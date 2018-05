Una volta scarcerato avrebbe voluto unirsi alle milizie dell'Isis. Per questo motivo, con l'accusa di terrorismo, è stato espluso nelle scorse ore un marocchino di 54 anni. L'uomo era detenuto nel carcere di Biella e, recentemente, aveva avuto rapporti problematici con il personale di vigilanza femminile. Come ricorda l'Ansa, si tratta della trentasettesima espulsione da inizio anno. L'uomo, come detto, è stato rimpatriato con accompagnamento nel suo Paese con un volo diretto a Casablanca