Vercelli: 'E' allarme sicurezza, mancano 50 agenti'

"La provincia di Vercelli è in grave carenza di organico: solo nella polizia mancano 20 agenti. E se sommiamo le altre forze dell’ordine arriviamo a 50!". L'allarme viene lanciato, dopo l'episodio di viale Torricelli dove sono stati aggrediti due uomini della volante, da Gian Mario Morello, segretario nazionale Consap nord Italia. "Da anni abbiamo detto ed evidenziato in tutte le sedi la grave carenza di organico. Eppure ci sono state operazioni eclatanti e risultati che hanno duramente colpito la criminalità. Questo è - fa notare Morello - un elemento di spicco a Vercelli. E' stato tutto possibile grazie alla deontologia degli operatori e ad un giovane Questore motivata e volenterosa. Ma non basta ancora". Secondo il segretario Consap "servono nuove leggi per poter operare". Infine l'annuncio: "Consap si costituirà parte civile con i colleghi offrendo assistenza legale per ogni particolartià del caso sia penale che civile".