Crescentino: il distributore non dà il resto, il 3 lo danneggiano

Due uomini, 30 e 36 anni, e una donna 56enne, sono stati denunciati dai carabinieri di Crescentino per aver danneggiato un distributore automatico di sigarette in città. E' stato il titolare della tabaccheria a sporgere denuncia in caserma lunedì 30 aprile, l'episodio è invece avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 aprile. I tre, tutti con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, si sono accaniti sul distributore dopo che questo non ha erogato il resto dovuto ad un pacchetto di sigarette, visto che i soldi sono rimasti incastrati nella bocchetta. I crescentinesi hanno quindi rotto losportello di protezione della macchina, causando un danno di circa 200 euro.