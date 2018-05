Gattinara: il cane trovato morto non fu ucciso con una pistola

Non fu ucciso da un colpo di pistola: il cane, un pastore tedesco, trovato morto lungo la strada tra Gattinara e Rovasenda, è stato investito da un’auto.A questa conclusione, per certi versi rassicurante circa la possibilità che in circolazione vi fosse qualcuno pronto ad utilizzare armi contro gli animali, sono arrivati i carabinieri forestali che sul caso avevano avviato le indagini. "Gli approfondimenti tecnici - fanno sapere dal comando del gruppo carabinieri forestali di Vercelli - effettuati con la collaborazione dell’Asl di Vercelli e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, e confermati dall’esame necroscopico, hanno evidenziato invece che la lesione nella zona frontale in realtà interessava solo gli strati superficiali della cute fino alla scatola cranica, non era dovuta ad un colpo di pistola ma ad un urto con parti plastiche di un’autovettura, in quanto è stato rinvenuto anche un frammento di vetroresina"."La morte - concludono - non è pertanto imputabile a colpi d’arma da fuoco come inizialmente ipotizzato, bensì con ogni probabilità ad un urto contro un veicolo non identificato, come confermato sia dal frammento di vetroresina, sia dalle lesioni conseguenti al trauma riscontrate in sede di esame necroscopico, con emorragie sottocutanee, fratture costali e lesioni muscolo-scheletriche, emorragia interna per gravi lesioni polmonari, che è poi stata identificata come causa della morte".All’inizio la notizia, che riferiva di un foro da arma da fuoco, aveva suscitato parecchie reazioni improntate per lo più allo sdegno e alla rabbia per un gesto di per sé inqualificabile; sentimenti dai quali era anche scaturita l’intenzione di stabilire una taglia da 5.000 euro quale ricompensa per chi potesse fornire informazioni utili per arrivare all’individuazione del presunto colpevole.Un presunto colpevole resta: vale la pena ricordare che dal 2010 il Codice della Strada prevede l’obbligo di fermarsi a prestare soccorso anche per l’automobilista che ha investito un animale; un obbligo che vale per animali d’affezione (cani e gatti), per animali da reddito e per le specie protette. Normativa che prevede, qualora l’animale fosse morto, l’obbligo di chiamare la polizia.