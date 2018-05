Pensionato ubriaco disturba festa, minaccia e tenta di colpire a testate i carabinieri

Pensionato ubriaco disturba una festa, poi minaccia e tenta di colpire a testate i carabinieri. Per questi motivi, un uomo di 71 anni, residente in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. Come ricostruisce Torino Today, i militari dell'Arma sono intervenuti con due pattuglie a Pavone Canavese dove l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, stava disturbando una festa dei coscritti. Alla vista dei carabinieri, il pensionato ha cominciato a minacciare e a scalciare verso di loro. Dopo esser stato portato in caserma, ha anche tentato di colpirli con testate, morsi e calci. Le manette sono scattate con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari di Ivrea ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri.