Vercelli: profumo... di ladri

Siamo a Vercelli. È il 12 maggio. Un'auto viene fermata per un normale controllo. Ha targa francese. E a bordo viaggiano tre persone con tratti orientali. Alla vista dei poliziotti, però, i tre iniziano ad avere un atteggiamento nervoso. A quel punto, gli agenti decidono per maggiori accertamenti in questura. Oltre all’identificazione dei soggetti, due uomini ed una donna di nazionalità mongola e cinese, tutto sembra nella norma. Ma durante la perquisizione dell'auto, viene trovata un’intercapedine ricavata tra il bagagliaio e i sedili posteriori. Qui ci sono profumi di marche famose e prodotti di cosmetica. Valore: alcune migliaia di euro. Non solo. Viene ritrovata anche una busta, ricoperta di alluminio, nella quale i malviventi presumibilmente nascondevano la merce appena rubata dai negozi. Lo stratagemma serve infatti a eludere le barriere antitaccheggio. Quando gli agenti chiedono ai tre la provenienza della merce, questi non sono in grado di esibire gli scontrini di acquisto, nè di dichiararne la provenienza. A questo punto, data anche la mancanza di un domicilio in Italia, scatta il fermo per uno dei tre, poi convalidato, e la denuncia per gli altri due. L'accusa è ricettazione.