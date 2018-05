Torino: bomba di 130 chili trovata in cantiere, arriva l'Esercito

Una bomba, probabilmente della Seconda Guerra Mondiale, è stata ritrovata quest'oggi (mercoledì 16 maggio) nel cantiere di via Nizza a Torino dov'è in corso l'ampliamento di Eataly. L'ordigno è stato scoperto da alcuni operai non molto distante dal parcheggio. Immediato intervento della polizia, degli agenti della municipale. Non solo. Sono arrivati anche i militari artificieri del Genio dell’Esercito. Come riferisce Torino Today, ora dovranno mettere in sicurezza l’ordigno che verrà poi fatto brillare. Da quanto si è appreso, il residuato bellico dovrebbe pesare circa 130 chili.