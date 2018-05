L'ultima mossa di Facebook contro le fake news

Facebook assolda ricercatori universitari per misurare le fake news. Il più popolare social network del mondo fa sapere che nelle prossime settimane una commissione condurrà una richiesta di proposte per misurare la disinformazione sulla piattaforma. Entro un paio di settimane, ha detto un portavoce a The Verge, sarà messo online un sito per poter inviare le candidature. "Facebook ha annuncIiato di aver intrapreso una campagna di alfabetizzazione in merito ai meccanismi dell’informazione, che - si legge nell'articolo pubblicato da Wired.it - includerà sia le notizie pubblicate nella parte superiore del News Feed sia una campagna pubblicitaria che raggiungerà 170 milioni di persone (per ora, negli Stati Uniti). Agli utenti arriveranno suggerimenti per individuare la disinformazione. Inoltre Facebook comunicherà quali passi sta seguendo per ridurre la diffusione delle fake news".