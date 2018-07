Un fortunato giocatore, a Casale Monferrato, ha vinto 9.000 euro al SuperEnalotto. Con la sua schedina ha infatti indovinato cinque numeri. Secondo quanto riferisce Agipronews, la schedina è stata convalidata alla tabaccheria in Via Cavour 53. L'ultima sestina, necessaria per vincere il jackpot, è stata centrata lo scorso 23 giugno. In Piemonte il 6, invece, manca dal 2011 quando a Castellazzo Bormida sono stati vinti 13,5 milioni di euro.