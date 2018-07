Vercelli piange Mino Givogre

E' morto, nelle scorse ore, Mino Givogre: aveva 83 anni, ne avrebbe compiuti 84 il prossimo 30 ottobre. Il nome di Givogre rimarrà legato per sempre alla gestione delle più importanti sale cinematografiche del Piemonte. Non solo. Era stato anche professore di educazione fisica.Mino Givogre adesso è un signore di 82 anni cui il tempo non ha tolto l'eleganza dello stile né il garbo dei modi. A Vercelli è stato tante cose, ma di sicuro per parecchie generazioni di studenti è stato il professore appassionato e leale che si ricorda con un sorriso. Tifoso da sempre della Pro Vercelli e del Torino, al 'Piola' non se ne perde una da una vita. E adesso che è finita una delle stagioni più belle, Givogre ha voluto ringraziare di persona giocatori e società, mettendoci quella verve, sottile e raffinata, che lo ha sempre caratterizzato: «Credo che dopo la partita contro il Brescia fosse doveroso ringraziare tutta la squadra, ma soprattutto Vives e Bianchi che, da quando sono arrivati, hanno davvero dato tutto sotto tutti i punti di vista. Cosa per niente scontata, quando si tratta di giocatori di una certa età e di una certa esperienza. Invece ci hanno sempre messo l'anima, hanno corso come folli, così, dopo la partita contro il Brescia, mi sono commosso: anzi, l'è propi piansimi 'l coeur' sai come sono gli anziani?». Givogre guarda nel suo cappuccino, sorride, ma torna subito alla disanima sulla Pro Vercelli: «Siamo partiti così così, poi c'è stato l'exploit di La Mantia che, se non avesse avuto quell'infortunio, poteva arrivare a 15 gol. A parte i vecchi, mi ha impressionato Eguelfi, un ragazzino veramente interessante. Uno che ha giocato poco, ma a me è sempre piaciuto è Nardini. Longo? Secondo me si è dimostrato un allenatore ultracapace; ha capito in fretta tante cose. Anche nel periodo in cui abbiamo fatto pochi punti, la squadra non ha mai dato l'impressione di essere allo sbando. Anzi, la Pro di quest'anno ha sempre praticato un buon calcio. E poi, diciamocelo, tante volte siamo stati anche un po' sfigati?». Insomma per il prof. questa Pro merita proprio un bel voto. E c'è da credergli, visto che Givogre è uno di quelli che ne ha viste tante: «Sì, la Pro in B l'avevo già vista. A Como, nel 1948, fu la prima partita che andai a vedere con mio padre. Eravamo andati in trasferta con il pullman della squadra, altri tempi». Da qualche anno, invece, il filo con la storia si è riannodato. Givogre la mette sullo scherzoso, ma sottolinea le basi su cui poggia la Pro di oggi: «Massimo Secondo è stato mio allievo per cinque anni e devo dire che era più bravo a basket che a calcio. Portare la Pro in Serie B e farla rimanere è semplicemente un miracolo. Quella che ha costruito Secondo è una società che ha mostrato grande serietà e organizzazione. E il d.s. Massimo Varini, checchè ne dica qualcuno, è bravissimo. E' giusto e bello che, poco alla volta, questa società si sia guadagnata credibilità anche in questa categoria».Tra un po' sarà tempo di mercato e la domanda a Givogre è irresistibile: prof, lei che farebbe? «Carte false per tenere Vives e Bianchi!».