Biella: vuole arruolarsi nell'Isis, espulso marocchino

E' stato espulso dopo aver dichiarato di volersi arruolare all'Isis. Si tratta di un marocchino di 43 anni che era detenuto dal carcere di Biella. Stava scontando, come riferisce l'Ansa (articolo qui ), una pena di 2 anni e 9 mesi per rapina, violenze e furti. Durante questo periodo è stato tenuto sotto osservazione dalla Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali). E' emersa, a quanto si apprende, la volontà di entrare a far parte dell'organizzazione jihadista. E' stato portato all'aeroporto di Milano Malpensa dove è stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca.