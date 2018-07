Porta Nuova: agente difende collega e ferisce migrante

Estrae la pistola per difendere il collega, colpito poco prima da un oggetto, e ferisce un migrante. Si tratta di un agente della polizia ferroviaria di Torino. Come riferisce anche l'Ansa (articolo qui ), l'episodio si è verificato, domenica sera, davanti alla stazione di Torino Porta Nuova. A quanto si apprende, l'uomo di origini centroafricane aveva ferito con un oggetto contundente l'altro agente per eludere il controllo. Poliziotto ed extracomunitario, che ora è in stato di fermo, sono stati ricoverati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.