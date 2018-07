Montagne di sangue: due alpinisti perdono la vita

Ancora sangue sulle montagne in quest'estate 2018. Due alpinisti hanno perso la vita sul Monte Bianco. La prima vittima è un ungherese di 40 anni, precipitato dalla cresta sud dell'Aiguille Noire de Peuterey. Come riferisce La Repubblica (articolo qui ), l'uomo era in cordata con un amico britannico di 33 anni quando le rocce hanno iniziato a crollare. A questo punto, il quarantenne è caduto per centinaia di metri. La seconda vittima è un alpinista svizzero di 71 anni morto, domenica, sul versante francese del Monte Bianco. Era in cordata con una guida quando sono precipitati. La guida alpina è sopravvissuta.