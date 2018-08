Novara-Vercelli: ennesima Odissea per i pendolari

Oltre 40 minuti per fare Novara-Vercelli in treno: si tratta dell'ennesima Odissea che, mercoledì 1° agosto, hanno dovuto affrontare i pendolari sulla tratta Torino-Milano."Il convoglio delle 17.48 - racconta uno dei protagonisti 'involontari' del disservizio, che ha contattato la redazione de La Sesia questa mattina (giovedì) - era già in ritardo quando è arrivato alla stazione di Novara. Ad un tratto, fra Borgo e Vercelli, la locomotiva si è fermata ed è rimasta bloccata in aperta campagna per molti minuti. Siamo arrivati in città alle 19". Il viaggiatore fa poi notare, come se non bastasse, che "l'aria condizionata non funzionava in tutte le carrozze. In alcune di queste, dunque, c'erano - dice il pendolare - almeno 40°. Non è più tollerabile questa situazione. Ieri (mercoledì, ndr) sono partito da Vercelli alle 6.10 del mattino per andare a lavorare a soli 22 chilometri di distanza e sono rincasato ben oltre le 19...".