Non sono ancora chiare le cause che, giovedì, hanno portato al tragico schianto fra un'automobile e un camion. Nell'impatto frontale, avvenuto in via del Porto a Pombia in provincia di Novara, ha perso la vita un uomo di 37 anni residente a Oleggio. La dinamica sarà ricostruita, nelle prossime ore, dagli agenti della polizia stradale.