Vercelli: minaccia di morte il vicino, arrestato

Di questa storia ne avevamo già parlato ieri, martedì 28 agosto (articolo qui ). Oggi, però, su quanto si è verificato nei giorni scorsi in corso Marcello Prestinari a Vercelli, emergono nuovi particolari.Dunque.È sabato sera. Un italiano di 29 anni è scarcerato da qualche ora. Una volta arrivato a casa, decide di 'far visita' al vicino di casa. E lo fa armato di coltello. Per poter entrare in quella casa, il vercellese si spaccia per poliziotto. Una volta dentro l'appartamento aggredisce il suo vicino. Motivo? Lo ritiene responsabile, insieme al resto della famiglia, di aver causato, tramite diverse segnalazioni alle forze dell'ordine, l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di sua madre. La donna, pluripregiudicata, si trova infatti nel carcere di Billiemme. È accusata di reati contro il patrimonio.Comunque.Il ventinovenne vuole vendicarsi dei presunti torti. Così aggredisce il vicino e lo minaccia di morte nel caso in cui non gli avesse consegnato i soldi a sua disposizione. La vittima, ferita nel corso della collutazione al corpo ed anche alla gola (seppur in maniera non grave, ndr), reagisce, scappa e chiede aiuto. Immediato intervento degli agenti della squadra volante, che rintracciano il ventinovenne nella sua abitazione con ancora addosso i monili in oro rubati al vicino. Non solo. Salta fuori anche il coltello, nascosto sul pianerottolo. L’uomo viene quindi 'nuovamente' arrestato e riportato in carcere.