Evade dagli arresti domiciliari per partecipare a un festino a luci rosse a Vercelli. Si tratta del congolese di 29 anni che, nelle scorse ore, è stato arrestato dalla Polizia. L’uomo era stato condannato in secondo grado ad oltre cinque anni di reclusione per sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una coetanea italiana.