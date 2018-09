Incidente in Toscana, grave bimba vercellese

Una bambina vercellese di 7 anni è stata ricoverata all'in seguito ad un incidente stradale. Come riporta La Nazione , domenica 2 settembre la piccola stava viaggiando in auto con il padre lungo l'autostradaquando, tra i caselli die di, il veicolo si è ribaltato causando una serie di tamponamenti a catena sulla carreggiata.Traffico nel caos e coda di circa 4 chilometri, con le ambulanze in difficoltà a raggiungere il luogo dell'incidente. E' quindi dovuto intevenire l'elisoccorso del 118, che ha trasportato la bambina a Firenze, ricoverata in prognosi riservata visti vari traumi riportati.Su Facebook in questi giorni sono apparsi alcuni messaggi di incoraggiamento per la bimba, in particolare dalla scuola di danzadi Vercelli; la famiglia, di origine napoletana, trasferitasi nel capoluogo per lavoro, stava rientrando dalle vacanze.