Vercelli, si spacciano per alpini invece sono truffatori

Si presentano come 'alpini' o, peggio, come 'incaricati degli alpini'. Poi cercano di vendere gadget, in particolare bandierine tricolori come quelle che sono state appese lungo le vie della città, in vista del 21° Raduno del Primo Raggruppamento che si svolgerà a Vercelli il 12, 13 e 14 ottobre. Questi truffatori chiedono un’offerta e promettono poi di consegnare una fattura. Purtroppo, nelle ultime ore, si sono già segnalati alcuni casi sia nelle zone ridosso al centro storico che in quelle limitrofe all'ospedale Sant'Andrea. "Le uniche offerte che la Sezione sta raccogliendo, sono - spiega il presidente Piero Medri - quelle dovute alla vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi (biglietti con il logo del raggruppamento e regolarmente numerati, ndr). Spiace dover constatare come anche il nome degli Alpini, da sempre garanzia di serietà e impegno, venga utilizzato per truffare la gente". Le penne nere di Vercelli, lunedì pomeriggio, hanno informato personalmente il vice questore.