Vercelli: dormono fra i giochi di piazza Mazzini

Non è, come potrebbe apparire a un primo sguardo, l’immagine relativa al ritrovamento di un cadavere. Questa foto, inviataci nelle scorse ore da una lettrice, è molto significativa. Sotto al telo bianco ci sono due persone, vive, che stanno dormendo: si sono coricate tra i giochi per i bambini in piazza Mazzini. "Non è la prima volta che passano la notte lì. Sarebbero - dice la vercellese - da indirizzare a un dormitorio o in una comunità...". Come accade in via XX Settembre, si tratta di persone senza casa, costrette a trovare un giaciglio di fortuna. Forse non è facile aiutare questi 'disperati', magari non lo vogliono neppure. E, però, una faccia di Vercelli che vorremmo non esistesse. E non ci piace far finta di nulla...