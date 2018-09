Legionella killer: secondo morto in Piemonte

Torna dalle vacanze in Liguria, si sente male e va al pronto soccorso. I medici diagnosticano la legionella e iniziano la profilassi antibiotica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Lei, una donna di 83 anni, è morta nelle scorse ore al Maria Vittoria di Torino. E' il secondo caso di "legionella killer". L'ultimo ha portato al decesso di una piemontese di 61 anni ricoverata a metà agosto alla clinca Fornaca. Per il servizio di igiene regionale non si tratta di un’emergenza, "di certo - scrive La Repubblica - nulla di paragonabile a quello che sta accadendo il Lombardia dove i casi di contagio continuano ad aumentare".