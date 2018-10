Un uomo è stato multato di 10mila euro per atti osceni, avvenuti in viale Garibaldi la sera dello scorso 20 settembre. La polizia ha infatti rintracciato il quarantenne, protagonista a bordo di un'auto di atteggiamento osceno e offensivo nei confronti di due giovani donne, che avevano segnalato l'episodio al 112 fornendo il numero di targa del mezzo. L'uomo (non nuovo a casi di questo tipo) è stato riconosciuto grazie anche ad alcune testimonianze.