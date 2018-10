Sta facendo il bagno quando, all'improvviso, scompare fra gli scogli. Tempestivi ma purtroppo inutili i soccorsi: per lui, un turista piemontese di 43 anni, non c'era più nulla da fare. La tragedia si è consumata, lunedì, a Portopalo in Sicilia. L'uomo, residente a Sciolze in provincia di Torino, era in vacanza con la fidanzata. A quanto si apprende, il corpo del turista è stato ritrovato sulla punta est dell’isolotto dove sono arrivate la guardia costiera e i carabinieri.