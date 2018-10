Vodafone, grossi problemi in Piemonte: cos'è successo

Dopo diverse ore di blackout, il servizio Vodafone è tornato attivo in questi minuti.Dalle prime ore di oggi, mercoledì 3 ottobre, gli utenti Vodafone di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta stanno registrando non pochi problemi. Su molte schermate degli smartphone permane infatti la scritta 'nessun servizio'. Molte le chiamate al 190 e Vodafone ha anche diffuso una cartina relativa alla zona scoperta in queste ore (che potete trovare qui ). Si tratta ovviamente di un guasto che è già oggetto di lavori da parte dei tecnici dell’azienda telefonica multinazionale.