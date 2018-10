Piemonte: maxi sequesto di finto cashmere

La guardia di finanza ha effettuato un maxi sequestro di abbigliamento in un magazzino di Rosta, nel torinese. Gli agenti hanno infatti rinvenuto 4mila capi di finto cashmere, in realtà acrilico, all'interno della filiera gestita da un cittadinoo cinese residente a Torino.La merce sequestrata ammonta a 250mila euro. Oltre ai capi di abbigliamento, sotto sequestreo anche 90mila etichette e imballaggi, macchinari industriali e 220mila metri di filato acrilico. Il commerciante sarà accusato di frode in commercio, mentre i vestiti saranno assegnati ad associazioni di volontariato che li redistribuiranno.