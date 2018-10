'Scandalo! Vermi nel cibo degli agenti di polizia'

'Sono stati ritrovati vermi nel cibo servito agli agenti della polizia penitenziaria di Torino'. E' quanto denunciato, nelle scorse ore, dal sindacato Sappe. "I pasti sono serviti in locali insalubri - viene inoltre rimarcato nella nota stampa - Durante il pranzo nell'insalata c'era addirittura un verme. Il personale è sfiduciato per queste ripetute situazioni che si vengono a creare nella mensa di servizio". Il sindacato aggiunge: 'La situazione è assurda e da tempo ben nota a tutti. Ci si dovrebbe vergognare per come viene lasciato allo sbando il personale di Polizia Penitenziaria, in condizioni insalubri, indecenti e vergognose'.