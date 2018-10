E' alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare da parte degli agenti della polizia stradale, perde il controllo del mezzo ed esce di strada. E' morto così, quest'oggi (venerdì 26 ottobre), un pensionato di 64 anni residente in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato lungo l'autostrada A5 a Pavone poco prima dello svincolo di Ivrea. Immediato ma purtroppo inutile l'intervento degli uomini del 118.