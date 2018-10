Colpito da ramo mentre cammina: grave 24enne

Sta camminando quando viene colpito da un grosso ramo staccatosi a causa del maltempo. Si tratta del ragazzo di 24 anni che è ricoverato, in gravi condizioni e in prognosi riservata, all'ospedale di Ciriè. L'episodio si è verificato in via Roma a Lanzo nel torinese.E' uno dei tre feriti in Piemonte provocati dalle abbondanti piogge di queste ultime ore. Due persone sono state, invece, trasportate in un ospedale del capoluogo regionale. In corso Grosseto è infatti caduto il controsoffitto in un porticato di un palazzo dell'Atc: due inquilini sono rimaste colpiti. Sono stati ricoverati in codice giallo, il secondo nella scala delle emergenze. A quanto si apprende, fortunatamente, le loro condizioni non sono preoccupanti.