Vercelli: prima il furto, poi l'aggressione

E' sabato sera. Sono le 20.30. Siamo in largo Brigata Cagliari a Vercelli. Il responsabile del supermercato 'A&O' dà l'allarme ai carabinieri: una donna anziana, pochi minuti prima, era stata avvicinata da un uomo e una donna che, dopo averla urtata, riescono a rubarle il portafogli. I militari dell'Arma, dunque, si mettono subito sulle tracce della coppia e la trovano all’autostazione di corso Gastaldi. I due, dopo esser stati fermati dai carabinieri, si oppongono al controllo. Non solo. Si scagliano contro i militari e cercano di prenderli a calci e pugni. I due carabinieri, aiutati anche dagli agenti della squadra volante, riescono a immobilizzare sia l’uomo sia la donna. Per entrambi, un 26enne di Borgosesia e una 42enne di Varallo, già noti alle forze dell'ordine, scattano le manette.