Erano pericolosi per la salute e realizzati con materiali di scarsa qualità. Per questi motivi, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre due milioni di prodotti fra giocattoli, maschere, stickers e parrucche. Il blitz delle fiamme gialle è scattato in due store, uno a Torino e l'altro a Nichelino, gestiti da imprenditori di origine cinese. I due titolari sono stati denunciati e sono state elevate sanzioni per 50.000 euro.