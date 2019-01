Vercelli: 'Vandali in azione ai Cappuccini'

Raid vandalico al rione Cappuccini.Qualcuno - una persona oppure un gruppo? - se l'è presa con la staccionata del parco Baden Powell, con una fermata degli autobus e infine con una colonnina dei servizi. Come confermano le fotografie, la recinzione dell'area verde è stata 'abbattuta', il vetro della fermata è stato probabilmente centrato da un sasso e, infine, i vandali hanno cercato di divelgere anche una postazione dei servizi.E' quanto denunciato, nelle scorse ore, al servizio WhatsApp de La Sesia. Il lettore sottolinea come "non è la prima volta che si verificano simili episodi" e per questo motivo invoca "maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine".